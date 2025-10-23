Blog Dantas Barreto
Blog Dantas Barreto
Vetos na pauta
Os vetos da governadora Raquel Lyra (PSD) às emendas apresentadas por deputados de oposição à LDO serão pautados, hoje, na sessão plenária da Assembleia Legislativa
Publicado: 23/10/2025 às 09:00
Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
Os vetos da governadora Raquel Lyra (PSD) às emendas apresentadas por deputados de oposição à LDO serão pautados, hoje, na sessão plenária da Assembleia Legislativa.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes