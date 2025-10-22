° / °
A explicação

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 22/10/2025 às 09:56

Governadora em exercício Priscila Krause (PSD)/Foto: Blog Dantas Barreto

Governadora em exercício Priscila Krause (PSD) (Foto: Blog Dantas Barreto)

Foi necessário esperar um dia para a base governista colocar na colo da oposição e do presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), o atraso para o Governo do Estado poder usar o empréstimo de R$ 1,5 bilhão para iniciar o projeto do Arco Metropolitano Sul.

