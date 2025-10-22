A explicação
Foi necessário esperar um dia para a base governista colocar na colo da oposição e do presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), o atraso para o Governo do Estado poder usar o empréstimo de R$ 1,5 bilhão para iniciar o projeto do Arco Metropolitano Sul
Publicado: 22/10/2025 às 09:56
Governadora em exercício Priscila Krause (PSD) (Foto: Blog Dantas Barreto)
Foi necessário esperar um dia para a base governista colocar na colo da oposição e do presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), o atraso para o Governo do Estado poder usar o empréstimo de R$ 1,5 bilhão para iniciar o projeto do Arco Metropolitano Sul.