Paulo Câmara deixa temporariamente a presidência do BNB

Paulo Câmara (Reprodução)

A saída de Paulo Câmara da presidência do Banco do Nordeste (BNB) foi confirmada, na noite desta terça-feira (21). Em seu lugar ficou Wagner Rocha, que ocupava a Diretoria Financeiro e de Crédito, mas será de forma interina, pois em janeiro o ex-governador de Pernambuco retornará ao cargo. Câmara teve que deixar a presidência em cumprimento ao Estatuto do BNB.

Em nota, o banco esclarece que houve o “encerramento do prazo de gestão do Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara como Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A., estendido até a data de hoje, nos termos do art. 150, § 4º, da Lei 6.404/76, e em consonância com o art. 30, §7º, do Estatuto Social do Banco”.

Paulo Câmara teve o nome cotado para assumir um ministério, em 2023, porém não teve apoio do PSB, ao qual era filiado. Mas por decisão pessoal do presidente Lula assumiu a presidência do Banco do Nordeste.

Foram reconduzidos os membros da Recondução da Diretoria Executiva para o prazo de gestão 2025-2027: Ana Teresa Barbosa de Carvalho, Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, José Aldemir Freire, Leonardo Victor Dantas Cruz e Wagner Rocha. As posses dos Diretores deverão ocorrer em até 30 dias.

Wanger Rocha acumulará a presidência com a Diretoria Financeiro e de Crédito do banco até a posse dos novos diretores.