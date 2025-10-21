Blog Dantas Barreto

Revendo a tática

A postagem que o prefeito João Campos (PSB) publicou nas suas redes sociais, ontem, sinaliza que a estratégia de evitar falar abertamente sobre seu projeto político começa a ser revista e agora quer ultrapassar as fronteiras como liderança

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 21/10/2025 às 08:40