Blog Dantas Barreto
Revendo a tática

A postagem que o prefeito João Campos (PSB) publicou nas suas redes sociais, ontem, sinaliza que a estratégia de evitar falar abertamente sobre seu projeto político começa a ser revista e agora quer ultrapassar as fronteiras como liderança

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 21/10/2025 às 08:40

Prefeito do Recife, João Campos (PSB) /Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

A postagem que o prefeito João Campos (PSB) publicou nas suas redes sociais, ontem, sinaliza que a estratégia de evitar falar abertamente sobre seu projeto político começa a ser revista e agora quer ultrapassar as fronteiras como liderança.

