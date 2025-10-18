° / °
Raquel Lyra tenta atrair investimento chinês para o metrô pernambucano

Investimentos no metrô de Pernambuco foram tratados pela governadora Raquel Lyra (PSD) com representantes da China Railway Rolling Stock Corporation Sifang (CRRC)

Publicado: 18/10/2025 às 11:54

Raquel Lyra em viagem à China/Divulgação

Raquel Lyra em viagem à China (Divulgação)

Investimentos no metrô de Pernambuco foram tratados pela governadora Raquel Lyra (PSD) com representantes da China Railway Rolling Stock Corporation Sifang (CRRC), maior fabricante mundial de equipamentos para o transporte ferroviário, na cidade de Qingdao. Ela apresentou a proposta de privatização que está sob estudo do BNDES e destacou o potencial do transporte de passageiros. Ao final da agenda, representantes da CRRC confirmaram visita técnica ao Estado para o próximo mês de novembro.

