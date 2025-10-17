° / °
Blog Dantas Barreto
Lula diz a João Campos que virá a Pernambuco. Visita está prevista para este mês

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), esteve com o presidente Lula (PT), nessa quinta-feira (16) em Brasília, e hoje contou que o petista virá a Pernambuco

Blog Dantas Barreto

Publicado: 17/10/2025 às 17:01

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), em agenda institucional (Edson Holanda/Prefeitura do Recife)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), esteve com o presidente Lula (PT), nessa quinta-feira (16) em Brasília, e hoje contou que o petista virá a Pernambuco. Há previsão de que a visita ocorra neste mês de outubro, mas a agenda ainda está sendo programada pelo Palácio do Planalto. Campos disse ter ouvido de Lula que a Refinaria Abreu e Lima deverá entrar no roteiro, já que as obras do Trem 2 estão previstas para iniciar em 2027.

