Discussão polêmica

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 16/10/2025 às 08:35

Deputado Renato Antunes (PL) e deputada Dani Portela (PSOL)/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

Deputado Renato Antunes (PL) e deputada Dani Portela (PSOL) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

A Assembleia Legislativa aprovou quase que por unanimidade a reserva de cota de 30% para pessoas negras, pardas, quilombolas e indígenas em concursos públicos no Estado de Pernambuco.

