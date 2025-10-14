Blog Dantas Barreto

A viagem de Raquel

A governadora Raquel Lyra (PSD) passará duas semanas prospectando negócios na China e na Dinamarca, a partir de hoje, mas antes de embarcar deixará garantido o empréstimo de R$ 1,4 bilhão junto ao Banco do Brasil, já aprovado pela Assembleia Legislativa

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 14/10/2025 às 08:42