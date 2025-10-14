° / °
A viagem de Raquel

A governadora Raquel Lyra (PSD) passará duas semanas prospectando negócios na China e na Dinamarca, a partir de hoje, mas antes de embarcar deixará garantido o empréstimo de R$ 1,4 bilhão junto ao Banco do Brasil, já aprovado pela Assembleia Legislativa

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 14/10/2025 às 08:42

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD)/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

Pernambuco , política , Raquel Lyra
