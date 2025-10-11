Disputa ideológica (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto )

A disputa ideológica na política brasileira já extrapolou os limites e piora quando entram posições religiosas no debate e nos bastidores. E quando adentra no campo jurídico gera ainda mais apreensão. Podemos lembrar quando Jair Bolsonaro dizia que “o próximo ministro do STF será alguém terrivelmente evangélico”. E escolheu o jurista André Mendonça. “O meu compromisso de levar ao Supremo um terrivelmente evangélico foi concretizado”, disse o ex-presidente, quando Mendonça teve o nome aprovado no Senado. Agora, surge uma disputa pela vaga do ministro Luiz Roberto Barroso, que vai se aposentar. Um dos cotados é o pernambucano Jorge Messias, que é advogado geral da União. Nos bastidores se diz que o presidente Lula (PT) pretende indicá-lo por ele ser da Igreja Batista, em mais uma tentativa de ganhar a simpatia dos evangélicos, visando votos em 2026. Mas é aí que a disputa ideológica se torna mais um ingrediente nessa discussão. Em todas as pesquisas de opinião, se vê que a maioria dos evangélicos defende as bandeiras do bolsonarismo e execra Lula. E por conta disso já há resistências a Jorge Messias por ser considerado “evangélico esquerdista”. A indicação de um ministro ao bel prazer do presidente da República já é algo muito questionável, agora quando vai além do critério “de notável saber jurídico e reputação ilibada”, então fica ainda mais preocupante.

Regras para aplicativos

O deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos) trabalha para pautar na Comissão Especial, em novembro, o projeto que regulamenta o trabalho por aplicativos de transporte. Ele é o relator e está sugerindo regras mais claras sobre a divisão dos valores das corridas para beneficiar os profissionais. Também quer garantir direitos previdenciários, sem reduzir a autonomia. Coutinho pretende levar ao plenário da Câmara, em dezembro.

Ação do Recentro

A Prefeitura do Recife comemorou o resultado da ação Atende Recentro, na Casacor. Em dois dias, cerca 180 pessoas demonstraram interesse nos benefícios fiscais oferecidos a quem recuperar imóveis antigos no centro da Capital. As vantagens são garantidas pela Lei Recentro.

É do Peru!

O Peru tem um dos cenários políticos mais complicados do mundo. Em sete anos já teve sete presidentes e está partindo para o oitavo. Dina Boluarte foi afastada do cargo pelo Congresso Nacional por “incapacidade moral permanente” para enfrentar o crime organizado no país.

Senadora alerta o PT

A senadoraeresa Leitão (PT) está atenta à possível invasão de políticos de outros partidos na federação PT-PCdoB-PV, inclusive atuais deputados. Ela alerta seu partido a cuidar logo das candidaturas à Assembleia Legislativa e Câmara Federal para não sair novamente no prejuízo. Em 2022, o PT elegeu apenas Carlos Veras para federal.