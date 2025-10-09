Blog Dantas Barreto
Rasteira em Lula
Publicado: 09/10/2025 às 08:45
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
No dia em que o presidente Lula (PT) viu seu governo praticamente empatar a aprovação (48%) com a reprovação (49%), a Câmara Federal deu-lhe uma rasteira daquelas.
