Cálculo das trocas
Ainda falta um ano para as eleições, mas os deputados, principalmente, estaduais em Pernambuco já fazem os cálculos para ver em quais partidos terão mais chances de reeleição
Publicado: 08/10/2025 às 08:50
Ainda falta um ano para as eleições, mas os deputados, principalmente, estaduais em Pernambuco já fazem os cálculos para ver em quais partidos terão mais chances de reeleição (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
Ainda falta um ano para as eleições, mas os deputados, principalmente, estaduais em Pernambuco já fazem os cálculos para ver em quais partidos terão mais chances de reeleição.