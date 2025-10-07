Prefeitura e Estado iniciam estudo para conter o avanço do mar em Jaboatão

O grupo também terá técnicos da Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), conforme garantiu o presidente José Anchieta dos Santos

Avanço do mar (Reprodução)

O avanço do mar no município do Jaboatão dos Guararapes foi tratado durante reunião entre o prefeito Mano Medeiros (PL) e o secretário estadual do Meio Ambiente, Sustentabilidade, Daniel Coelho, nesta terça-feira (7). A contenção exige um investimento muito alto e, por conta disso, a gestão municipal necessita do apoio do Governo do Estado. Na reunião ficou acertada a criação de um grupo de trabalho para elaborar o projeto.

O grupo também terá técnicos da Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), conforme garantiu o presidente José Anchieta dos Santos. A próxima reunião está marcada para o dia 21 deste mês, mas, nesta semana, especialistas em erosão marinha voltam a se reunir para alinhar medidas de curto e de médio prazo.

Mano Medeiros destacou a importância da parceria com o Governo do Estado. “O apoio do Estado é fundamental para recuperarmos a orla de Jaboatão. Estamos todos empenhados em garantir que a população tenha lazer nas praias, que o turismo se fortaleça e que os moradores vivam com mais tranquilidade”, afirmou o prefeito.

Como o avanço do mar ocorre em 30% das praias pernambucanas, Daniel Coelho disse que se faz necessário ampliar o debate com outros municípios. A mesma situação é vista, por exemplo, no Recife, Olinda e Paulista.

“Firmamos um compromisso com a Prefeitura de Jaboatão para construir a solução definitiva, mas também uma solução Metropolitana, para a engorda das praias. Este é um importante passo que também vai beneficiar outras localidades para a recuperação da faixa de areia”, afirmou.

Em Jaboatão, a engorda da praia foi feita em 2013 com recursos federais, quando as praias de Candeias e Piedade voltaram a ter faixa de areia. Porém, com o tempo, o mar voltou a avançar e agora há trechos sem qualquer espaço para os frequentadores, principalmente quando a maré está alta.