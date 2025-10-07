Raquel Lyra é cobrada pela oposição a fazer entregas, mas diz que projetos não podem ser travados

(Blog Dantas Barreto)

A Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) ainda tramita na CCLJ da Assembleia Legislativa, após os vetos da governadora Raquel Lyra (PSD) a emendas que foram incluídas. O empréstimo de R$ 1,7 bilhão também não tem previsão para entrar na pauta do plenário. E o Governo vem sendo cobrado a fazer as entregas prometidas, faltando um ano para as eleições, a exemplo das 250 creches. Nesta terça-feira (7), Raquel voltou a falar da importância dos investimentos para Pernambuco, porém alertou que projetos não podem ser travados.

“Numa democracia é importante que tenha oposição, mas que essa oposição não trave o desenvolvimento do nosso Estado e não impeça que a gente possa obter recursos, aprovar projeto de lei que permite que possa executar o orçamento daquilo tudo que a gente dialogou com o povo pernambucano”, disse a governadora ao anunciar o reinício da restauração da Estação Ferroviária, no Recife.

Com quase três anos no cargo, Raquel Lyra garantiu que “os resultados começam a chegar”. “A gente derrubou a extrema pobreza em pelo menos pela metade. A gente foi o estado que mais aumentou a renda média do cidadão. Hoje nós temos mais carteira assinada do que Bolsa Família e isso é muito importante porque quer dizer que o Estado está gerando massa de emprego de carteira assinada porque a economia voltou a gerar”, destacou.

A governadora falou da importância de ter apoios na Assembleia e a busca de consensos. “Pernambuco precisa de consensos. Quando a gente briga muito uns os outros quem perde é o Estado”, disse Raquel, ressaltando que, nas gestões passadas, foram “10 anos sem dialogar com o Governo Federal”. “O diálogo voltou, a gente vê aqui a construção coletiva sendo feita o tempo inteiro com os prefeitos, os deputados, vereadores, mas, sobretudo, com a população”, acrescentou.

MUSEU DO TREM

Raquel Lyra assinou ordem de serviço para retomar a restauração e modernização da Estação Ferroviária, que fica no bairro de São José, Recife. Serão aplicados R$ 3,3 milhões e o prazo de conclusão é de sete meses. O projeto prevê a entrega do Museu do Trem como mais um equipamento turístico de Pernambuco e preservação da história. A estação é datada de 1888 e teve a obra de recuperação paralisada em agosto de 2022.

A Estação Ferroviária terá restauração do piso, cobertura, sistema de combate a incêndio, câmeras de monitoramento e uma série de intervenções para dar dinamismo ao equipamento. “Isso aqui precisa ser vivo, ter interação cultural. Quando o povo usa não deixa fechar. Que esses patrimônios façam parte da nossa rotina, que sejam palcos de nossa história”, enfatizou Raquel Lyra. O Governo está investindo R$ 55 milhões em 13 imóveis antigos.