Agora tem jogo

Se a conversa de 38 segundos, na ONU, causou alvoroço, a videochamada de ontem, que durou cerca de 30 minutos, também provocou reações

Com uma logística pontual e bem elaborada, Frente Parlamentar em apoio ao Petróleo, Gás e Energia (Freppegen) está cheia de gás em favor do Brasil (Foto: Wavebreak Media LTD/Freepik)

Se a conversa de 38 segundos, na ONU, causou alvoroço, a videochamada de ontem, que durou cerca de 30 minutos, também provocou reações.