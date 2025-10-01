Paulo Câmara deve deixar o BNB. Notícia foi divulgada na coluna Painel S.A. da Folha de S.Paulo

O presidente do Banco do Nordeste (BNB) deve deixar o cargo, nos próximos dias, conforme publicou o jornalista Julio Wiziack na coluna Painel S.A., da Folha de São Paulo desta quarta-feira (1)

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 01/10/2025 às 10:47