Paulo Câmara deve deixar o BNB. Notícia foi divulgada na coluna Painel S.A. da Folha de S.Paulo
O presidente do Banco do Nordeste (BNB) deve deixar o cargo, nos próximos dias, conforme publicou o jornalista Julio Wiziack na coluna Painel S.A., da Folha de São Paulo desta quarta-feira (1)
Publicado: 01/10/2025 às 10:47
Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste (BNB) (Foto: Divulgação)
