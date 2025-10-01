° / °
Juiz federal acata ação do vereador e suspende criação de curso de Medicina para MST

UFPE forneceria vagas em Medicina para beneficiários do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, incluindo membros do MST

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 01/10/2025 às 09:10

UFPE Campus Sertão (Foto: Divulgação)

Nos últimos dias, vem ocorrendo um intenso debate sobre a criação de uma turma específica do curso de Medicina no Centro Acadêmico do Agreste (CAA), da UFPE, em Caruaru, destinada exclusivamente a beneficiários do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), e, nessa terça-feira (30), ganhou um novo capítulo. Por decisão do juiz federal Ubiratan de Couto Maurício, está suspensa a formação dessa turma para 80 integrantes de assentamentos e quilombolas. A ação foi movida pelo vereador do Recife, o médico Tadeu Calheiros (MDB).

O parlamentar alegou que o edital em questão feria o princípio da isonomia, ao estabelecer privilégios indevidos no acesso à universidade. “A Justiça reconheceu que o edital não respeitava os princípios da igualdade de oportunidades. Não se trata de negar ações afirmativas, mas de exigir equilíbrio, transparência e rigor na seleção de futuros médicos. A formação em Medicina precisa estar pautada por critérios claros e justos”, afirmou Tadeu.

O vereador lembrou ainda que seu posicionamento está em consonância com o das principais entidades médicas do país e do estado — como a Federação Médica Brasileira (FMB), o Sindicato dos Médicos de Pernambuco (SIMEPE), a Associação Médica de Pernambuco (AMPE), o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (CREMEPE) e a Academia Pernambucana de Medicina —, que também defendem maior rigor, transparência e justiça no ingresso à carreira médica.

Em um dos trechos da sua decisão, o juiz Ubiratan de Couto Maurício cita que já existe o sistema de cotas conforme a renda familiar. A decisão judicial impede a continuidade do certame até o julgamento do mérito da ação.

