José Múcio faz alerta

Em meio à polarização que ganhou corpo na política brasileira e ao julgamento de militares por tentativa de golpe, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse ontem que os integrantes das Forças Armadas têm que agir com neutralidade.

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 01/10/2025 às 08:40

José Múcio, ministro da Defesa do Brasil/Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

José Múcio, ministro da Defesa do Brasil (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado)

brasil , jose múcio , política
