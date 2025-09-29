Blog Dantas Barreto
Pernambuco
PSDB, agora, é de fato oposição a Raquel Lyra na Alepe e Diogo Moraes assume liderança
A Executiva Estadual do PSDB aprovou, nesta segunda-feira (29), que agora faz parte do bloco de oposição na Assembleia Legislativa e o líder da bancada passa a ser o deputado Diogo Moraes
Publicado: 29/09/2025 às 12:32
