A Executiva Estadual do PSDB aprovou, nesta segunda-feira (29), que agora faz parte do bloco de oposição na Assembleia Legislativa e o líder da bancada passa a ser o deputado Diogo Moraes

PSDB, agora, é de fato oposição a Raquel Lyra na Alepe e Diogo Moraes assume liderança (Foto: Divulgação)

