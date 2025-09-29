° / °
Blog Dantas Barreto
Pernambuco

PSDB, agora, é de fato oposição a Raquel Lyra na Alepe e Diogo Moraes assume liderança

A Executiva Estadual do PSDB aprovou, nesta segunda-feira (29), que agora faz parte do bloco de oposição na Assembleia Legislativa e o líder da bancada passa a ser o deputado Diogo Moraes

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 29/09/2025 às 12:32

Seguir no Google News Seguir

PSDB, agora, é de fato oposição a Raquel Lyra na Alepe e Diogo Moraes assume liderança/Foto: Divulgação

PSDB, agora, é de fato oposição a Raquel Lyra na Alepe e Diogo Moraes assume liderança (Foto: Divulgação)

A Executiva Estadual do PSDB aprovou, nesta segunda-feira (29), que agora faz parte do bloco de oposição na Assembleia Legislativa e o líder da bancada passa a ser o deputado Diogo Moraes.

Alepe , política , Raquel Lyra
Mais de Blog Dantas Barreto

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP