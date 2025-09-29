Impasses continuam

A Câmara Federal volta a ser, a partir de hoje, cenário de muitas discussões em torno do projeto de anistia, defendido pelos bolsonaristas, ou da dosimetria, como querem o relator, deputado Paulinho da Força (SD-SP), e lideranças do centrão

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 29/09/2025 às 08:38