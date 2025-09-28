PSDB fará reunião nesta segunda para definir saída do bloco governista e Diogo como líder na Alepe

O presidente estadual do PSDB, Álvaro Porto, reunirá o diretório, às 11h desta segunda-feira (29), para dar um ponto final em duas questões: aprovar de vez a saída do partido do bloco governista e oficializar o deputado Diogo Moraes como líder da bancada tucana na Assembleia Legislativa

Ex-líder da oposição, Diogo Moraes será o presidente da CPI contra Raquel Lyra na Alepe (Melissa Fernandes/DP Foto)

