° / °
Blog Dantas Barreto
BLOG DANTAS BARRETO

PSDB fará reunião nesta segunda para definir saída do bloco governista e Diogo como líder na Alepe

O presidente estadual do PSDB, Álvaro Porto, reunirá o diretório, às 11h desta segunda-feira (29), para dar um ponto final em duas questões: aprovar de vez a saída do partido do bloco governista e oficializar o deputado Diogo Moraes como líder da bancada tucana na Assembleia Legislativa

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 28/09/2025 às 15:03

Seguir no Google News Seguir

Ex-líder da oposição, Diogo Moraes será o presidente da CPI contra Raquel Lyra na Alepe/Melissa Fernandes/DP Foto

Ex-líder da oposição, Diogo Moraes será o presidente da CPI contra Raquel Lyra na Alepe (Melissa Fernandes/DP Foto)

O presidente estadual do PSDB, Álvaro Porto, reunirá o diretório, às 11h desta segunda-feira (29), para dar um ponto final em duas questões: aprovar de vez a saída do partido do bloco governista e oficializar o deputado Diogo Moraes como líder da bancada tucana na Assembleia Legislativa.

PSDB
Mais de Blog Dantas Barreto

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP