PSDB fará reunião nesta segunda para definir saída do bloco governista e Diogo como líder na Alepe
O presidente estadual do PSDB, Álvaro Porto, reunirá o diretório, às 11h desta segunda-feira (29), para dar um ponto final em duas questões: aprovar de vez a saída do partido do bloco governista e oficializar o deputado Diogo Moraes como líder da bancada tucana na Assembleia Legislativa
Publicado: 28/09/2025 às 15:03
Ex-líder da oposição, Diogo Moraes será o presidente da CPI contra Raquel Lyra na Alepe (Melissa Fernandes/DP Foto)
