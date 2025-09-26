Controladora Geral do Estado, Érika Lacet, também deixa o Governo de Raquel Lyra
Publicado: 26/09/2025 às 08:20
Érika Gomes Lacet - Controladoria Geral do Estado (Foto: Divulgação)
Duas mudanças no primeiro escalão do Governo de Pernambuco foram publicadas no Diário Oficial desta sexta-feira (26). Além da exoneração a pedido de Wilson de Paula da Secretaria da Fazenda, Érika Gomes Lacet também deixou a Controladoria Geral do Estado. Ela foi substituída por Renato Barbosa Cirne, que era secretário Executivo de Transparência e Controle.
Houve troca também na Secretaria Executiva de Gestão da Fazenda. Saiu Stephanie Christini Gomes Pereira e foi nomeada Cindy Ferreira Barbosa dos Santos.
Para o lugar de Wilson de Paula, a governadora Raquel Lyra nomeou auditor fiscal Flávio Martins Sodré da Mota.