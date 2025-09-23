Novos empréstimos do governo são aprovados pela imensa maioria dos votos na Alepe

Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe) (Blog Dantas Barreto)

O Governo de Pernambuco recebeu autorização para contratar mais dois empréstimos, desta vez no valor de US$ 152 milhões. A votação foi por unanimidade na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (23). Antes, no entanto, a maioria dos deputados governistas derrotou o substitutivo apresentado pelo relator, deputado Waldemar Borges (MDB), cobrando transparência na aplicação dos recursos.

Um empréstimo será de US$ 60 milhões para ser contratados junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Os recursos serão aplicados no Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia dos Gasto Público do Estado de Pernambuco (Progestão).

Outra linha de crédito será de US$ 92.250.000 serão através de linha de crédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que serão investidos no financiamento do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco (Profisco III).

Os dois projetos foram enviados pela governadora Raquel Lyra (PSD) à Assembleia Legislativa, no dia 2 de agosto deste ano. A garantia para ambos é da União.