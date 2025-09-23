Blog Dantas Barreto
CPI enfraquecida
A cada decisão judicial a CPI da publicidade perde força na Assembleia Legislativa, muito embora esse assunto ainda deverá se estender por mais um tempo
Publicado: 23/09/2025 às 09:01
Líder do Governo, Socorro Pimentel (UB), e deputada estadual Débora Almeida (PSDB) (Foto: Blog Dantas Barreto)
