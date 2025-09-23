° / °
CPI enfraquecida

A cada decisão judicial a CPI da publicidade perde força na Assembleia Legislativa, muito embora esse assunto ainda deverá se estender por mais um tempo

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 23/09/2025 às 09:01

Líder do Governo, Socorro Pimentel (UB), e deputada estadual Débora Almeida (PSDB)/Foto: Blog Dantas Barreto

A cada decisão judicial a CPI da publicidade perde força na Assembleia Legislativa, muito embora esse assunto ainda deverá se estender por mais um tempo.

