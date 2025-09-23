CPI enfraquecida (Foto: Blog Dantas Barreto)

A cada decisão judicial a CPI da publicidade perde força na Assembleia Legislativa, muito embora esse assunto ainda deverá se estender por mais um tempo. Afinal de contas, foram colhidas assinaturas mais do que suficientes para investigar os contratos publicitários do Governo do Estado. No entanto, um dos principais argumentos da oposição já não tem o peso esperado, que era o favorecimento a um parente da governadora Raquel Lyra (PSD). A oposição agora dá mais ênfase ao uso das redes sociais para defender a gestão estadual e criticar os adversários. Entre os governistas existe a certeza de que a CPI não faz sentido. “Não tem credibilidade nenhuma, perdeu a finalidade. Não teve nunca o fator determinante. Então, a gente só vê as sucessões de perdas e o desgaste que vem causando à Assembleia”, disse a líder do Governo, Socorro Pimentel (UB). A declaração foi dada após o desembargador do TJPE, Alberto Nogueira Virgínio, anular a decisão do vice-presidente da Alepe, Rodrigo Farias (PSB), de prorrogar o prazo das indicações partidárias para a composição da CPI. O magistrado avaliou que valeram as escolhas do dia 18 de agosto, quando a base do Governo garantiu a maioria dos integrantes. A ação ganha ontem foi uma iniciativa da deputada Débora Almeida, que, após uma jogada considerada de craque na ocasião, perdeu a liderança do PSDB e saiu da comissão. No seu lugar entrou Diogo Moraes, recém-saído do PSB. Por decisão judicial, Débora voltou à CPI e, temporariamente, é líder da bancada.

MDB no bloco de oposição

Será mesmo amanhã a reunião do Diretório do MDB, mas de forma híbrida para que o senador Fernando Dueire e a deputada federal Iza Arruda participem de Brasília. O presidente do partido, Raul Henry, disse que será discutida a entrada da bancada da Assembleia Legislativa no bloco de oposição à governadora Raquel Lyra (PSD).

Raul Henry quer 2×0

No entanto, a bancada emedebista ficará dividida na hora das votações. Jarbas Filho vota com o Governo e o recém-filiado Waldemar Borges, contra. A intenção de Raul Henry é aplicar uma segunda vitória sobre Jarbas Filho, garantindo que Waldemar Borges seja o líder da bancada.

Laranjinhas em ação

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, aguarda o próximo levantamento sobre roubos em Pernambuco, já com os novos 2.300 PMs nas ruas. Ele disse que, em agosto, houve a maior redução da série histórica, com queda de 15,6%, em relação a agosto de 2024.

Aço levou maior prejuízo

O tarifaço de 50% dos EUA para produtos brasileiros causou maior prejuízo ao setor de obras de aço de Pernambuco. A informação é do presidente da Fiepe, Bruno Veloso. Segundo ele, as mangas estão escapando porque a produção no México teve problemas. Mesmo com a tarifa mais alta, Veloso diz que compensa vender para os norte-americanos.