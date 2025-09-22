° / °
Blog Dantas Barreto
governadora

Raquel Lyra afirma que contrato publicitário é correto e a Justiça referendou hoje

"O contrato de publicidade que foi objeto de toda essa discussão já tem relatório", disse a governadora

Blog Dantas Barreto

Publicado: 22/09/2025 às 15:25

Seguir no Google News Seguir

Governadora Raquel Lyra/Marina Torres / DP Foto

Governadora Raquel Lyra (Marina Torres / DP Foto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) se mostrou tranquila ao repercutir a decisão do desembargador Alberto Nogueira Virgínio, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), de anular a prorrogação da instalação da CPI da publicidade. Em entrevista coletiva, ela disse, nesta segunda-feira (22), ela disse que “o contrato de publicidade que foi objeto de toda essa discussão já tem relatório, inclusive do Tribunal de Contas do Estado, de 81 páginas, indicando de que é um contrato correto e a decisão judicial vem apenas referendar no que diz respeito à forma como foi feito”.

Raquel Lyra
Mais de Blog Dantas Barreto

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP