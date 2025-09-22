Raquel Lyra afirma que contrato publicitário é correto e a Justiça referendou hoje

Governadora Raquel Lyra (Marina Torres / DP Foto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) se mostrou tranquila ao repercutir a decisão do desembargador Alberto Nogueira Virgínio, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), de anular a prorrogação da instalação da CPI da publicidade. Em entrevista coletiva, ela disse, nesta segunda-feira (22), ela disse que “o contrato de publicidade que foi objeto de toda essa discussão já tem relatório, inclusive do Tribunal de Contas do Estado, de 81 páginas, indicando de que é um contrato correto e a decisão judicial vem apenas referendar no que diz respeito à forma como foi feito”.