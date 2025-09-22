Gritos das ruas

Depois do fiasco que aconteceu no dia 7 setembro, quando os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deram um banho nos adversários em termos de gente nas ruas, os partidos de esquerda, enfim, levaram multidões para as manifestações de ontem

Ato contra anistia e PEC da Blindagem que aconteceu neste domingo (21) no Recife (Foto: Blog Dantas Barreto)

Depois do fiasco que aconteceu no dia 7 setembro, quando os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deram um banho nos adversários em termos de gente nas ruas, os partidos de esquerda, enfim, levaram multidões para as manifestações de ontem.