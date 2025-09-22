Gritos das ruas

° / °
Depois do fiasco que aconteceu no dia 7 setembro, quando os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deram um banho nos adversários em termos de gente nas ruas, os partidos de esquerda, enfim, levaram multidões para as manifestações de ontem

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 22/09/2025 às 08:25

Ato contra anistia e PEC da Blindagem que aconteceu neste domingo (21) no Recife/Foto: Blog Dantas Barreto

Ato contra anistia e PEC da Blindagem que aconteceu neste domingo (21) no Recife (Foto: Blog Dantas Barreto)

Depois do fiasco que aconteceu no dia 7 setembro, quando os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deram um banho nos adversários em termos de gente nas ruas, os partidos de esquerda, enfim, levaram multidões para as manifestações de ontem.

