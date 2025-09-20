Contratação do empréstimo de R$ 1,5 bilhão é publicada pelo Governo de Pernambuco

O governo do estado anunciou, neste sábado (20), uma chamada pública para a contratação de operações de crédito no valor de R$ 1,513 bilhão

Além de selecionar a proposta mais vantajosa, a chamada tem como finalidade garantir melhores condições para a captação dos recursos e ampliação da capacidade de investimento público (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

O governo do estado anunciou, neste sábado (20), uma chamada pública para a contratação de operações de crédito no valor de R$ 1,513 bilhão. A medida, que foi publicada no Diário Oficial do Estado, tem como objetivo selecionar a proposta mais vantajosa de instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional. O recurso será destinado a obras de infraestrutura no estado, entre as quais o trecho sul do Arco Metropolitano. Além de outras intervenções como a ampliação de abastecimento de água e reforma de hospitais.