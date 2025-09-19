Raquel Lyra: PEC da Blindagem não dialoga com o sentimento dos brasileiros

Contrária à aprovação da PEC da Blindagem na Câmara dos Deputados, Raquel Lyra disse que no Brasil já existem mecanismos sobre como devem ocorrer as investigações para quem comete crimes

Raquel Lyra (Rafael Vieira/DP Foto)

Contrária à aprovação da PEC da Blindagem na Câmara dos Deputados, a governadora Raquel Lyra (PSD) disse, nesta sexta-feira (19), que no Brasil já existem mecanismos sobre como devem ocorrer as investigações para quem comete crimes, inclusive por políticos, e defendeu que a Constituição deve ser respeitada. Apesar de a bancada do PSD ter ficado dividida na votação, ela considera que quem votou a favor da PEC não observou o sentimento dos brasileiros. Raquel aposta que essa pauta será derrubada no Senado.

“No Congresso Nacional agora está em discussão a PEC da Blindagem. A Constituição já prevê, sob o meu ponto de vista, como se deve dar a tramitação de investigações. E a gente tem pesos e contrapesos na nossa República. Nós temos os poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. A gente precisa preservar a Constituição”, reagiu Raquel Lyra.

Na avaliação da governadora, essa decisão da maioria dos deputados federais “não dialoga com o sentimento dos brasileiros, como com o meu também”. “A gente não pode permitir que políticos não sejam investigados e nem presidentes de partidos porque precisa da autorização do Congresso Nacional para isso”, repudiou.

Raquel lembra que o País já tem mecanismos, citando o Supremo Tribunal Federal (STF) como guardião da Constituição. “Esse é um tema que vai tocar no Congresso Nacional. Penso que precisa ser aprofundado. O Senado disse que vai tocar com mais tranquilidade para que possa ser plenamente debatido e que não haja dúvidas sobre aquilo que está sendo votado”, salientou.

PORTO

As declarações da governadora Raquel Lyra foram dadas durante o anúncio do investimento de R$ 100 milhões na drenagem e requalificação e do Terminal de Passageiros do Porto do Recife. Também participou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Após a conclusão das obras, haverá ganho operacional e mais agilidade nas manobras dos navios.