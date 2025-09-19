Raquel Lyra: PEC da Blindagem não dialoga com o sentimento dos brasileiros
Publicado: 19/09/2025 às 11:44
Raquel Lyra (Rafael Vieira/DP Foto)
Contrária à aprovação da PEC da Blindagem na Câmara dos Deputados, a governadora Raquel Lyra (PSD) disse, nesta sexta-feira (19), que no Brasil já existem mecanismos sobre como devem ocorrer as investigações para quem comete crimes, inclusive por políticos, e defendeu que a Constituição deve ser respeitada. Apesar de a bancada do PSD ter ficado dividida na votação, ela considera que quem votou a favor da PEC não observou o sentimento dos brasileiros. Raquel aposta que essa pauta será derrubada no Senado.
“No Congresso Nacional agora está em discussão a PEC da Blindagem. A Constituição já prevê, sob o meu ponto de vista, como se deve dar a tramitação de investigações. E a gente tem pesos e contrapesos na nossa República. Nós temos os poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. A gente precisa preservar a Constituição”, reagiu Raquel Lyra.
Na avaliação da governadora, essa decisão da maioria dos deputados federais “não dialoga com o sentimento dos brasileiros, como com o meu também”. “A gente não pode permitir que políticos não sejam investigados e nem presidentes de partidos porque precisa da autorização do Congresso Nacional para isso”, repudiou.
Raquel lembra que o País já tem mecanismos, citando o Supremo Tribunal Federal (STF) como guardião da Constituição. “Esse é um tema que vai tocar no Congresso Nacional. Penso que precisa ser aprofundado. O Senado disse que vai tocar com mais tranquilidade para que possa ser plenamente debatido e que não haja dúvidas sobre aquilo que está sendo votado”, salientou.
PORTO
As declarações da governadora Raquel Lyra foram dadas durante o anúncio do investimento de R$ 100 milhões na drenagem e requalificação e do Terminal de Passageiros do Porto do Recife. Também participou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Após a conclusão das obras, haverá ganho operacional e mais agilidade nas manobras dos navios.