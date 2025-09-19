Blog Dantas Barreto
Raquel com Lula
Publicado: 19/09/2025 às 08:40
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Governadora do Estado Raquel Lyra (PSD) (Foto: Ricardo Stuckert/PR)
A governadora Raquel Lyra (PSD) retornou de Brasília, ontem, contente, alegre e sorridente depois de mais uma agenda administrativa com o presidente Lula (PT).
