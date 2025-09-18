Bolsonaro responderá inquérito por contratos do Governo no período da Covid

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai responder a um novo inquérito, dessa vez com base nas apurações da CPI da Covid-19. A decisão foi tomada pelo ministro do STF Flávio Dino, nesta quinta-feira (18), após avaliar o relatório da Polícia Federal, que aponta várias irregularidades encontradas nos contratos firmados pelo Governo Federal, na época da pandemia. Dino considerou que foram identificados vários crimes que precisam ser esclarecidos.

“Destaco que a investigação parlamentar apontou indícios de crimes contra a Administração Pública, notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de ‘fachada’ para prestação de serviços genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos mencionados no relatório da CPI”, afirma Flávio Dino. As informações são da CNN Brasil.