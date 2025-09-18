Deputado Paulinho da Força é o relator da PEC da Anistia na Câmara Federal
O deputado federal Paulinho da Força (SD-SP) foi escolhido, nesta quinta-feira (18), para a função de relator da PEC da Anistia na Câmara
Publicado: 18/09/2025 às 09:51
Deputado federal Paulinho da Força (SD-SP) (Foto: Divulgação)
O deputado federal Paulinho da Força (SD-SP) foi escolhido, nesta quinta-feira (18), para a função de relator da PEC da Anistia na Câmara.
Ontem, foi aprovada a tramitação em caráter de urgência por 311 votos a 163, e portanto não precisa passar pelas comissões. O texto inicialmente a ser analisado é de autoria de Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). Foi a alternativa encontrada pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) para atender ao pedido da ala bolsonarista. O próprio Motta foi quem escolheu Paulinho.
Há uma expectativa de que o texto seja alterado. Ao invés de anistiar todos os réus e acusados de participarem da tentativa de golpe de estado, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro PL, ser aprovada a dosimetria das penas. Muitas delas foram consideradas altíssimas e que o STF exagerou nas suas decisões.
Hugo Motta justificou a urgência da pauta afirmando que o Brasil “precisa de pacificação e de um futuro construído em bases de diálogo e respeito”.
O PL e aliados vão insistir para que a anistia beneficie Bolsonaro, que já foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. E, assim, ele poder se candidatar novamente à Presidência da República no próximo ano.