Deputado Paulinho da Força é o relator da PEC da Anistia na Câmara Federal

O deputado federal Paulinho da Força (SD-SP) foi escolhido, nesta quinta-feira (18), para a função de relator da PEC da Anistia na Câmara

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 18/09/2025 às 09:51

Deputado federal Paulinho da Força (SD-SP) /Foto: Divulgação

O deputado federal Paulinho da Força (SD-SP) foi escolhido, nesta quinta-feira (18), para a função de relator da PEC da Anistia na Câmara. 

Ontem, foi aprovada a tramitação em caráter de urgência por 311 votos a 163, e portanto não precisa passar pelas comissões. O texto inicialmente a ser analisado é de autoria de Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). Foi a alternativa encontrada pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) para atender ao pedido da ala bolsonarista. O próprio Motta foi quem escolheu Paulinho.

Há uma expectativa de que o texto seja alterado. Ao invés de anistiar todos os réus e acusados de participarem da tentativa de golpe de estado, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro PL, ser aprovada a dosimetria das penas. Muitas delas foram consideradas altíssimas e que o STF exagerou nas suas decisões.

Hugo Motta justificou a urgência da pauta afirmando que o Brasil “precisa de pacificação e de um futuro construído em bases de diálogo e respeito”.

O PL e aliados vão insistir para que a anistia beneficie Bolsonaro, que já foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. E, assim, ele poder se candidatar novamente à Presidência da República no próximo ano.

