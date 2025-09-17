Governadora anuncia R$ 600 milhões para garantir água e saneamento na Zona Rural de Pernambuco

(Blog Dantas Barreto)

Mais de 1,5 milhão de pernambucanos serão beneficiados com o Programa de Saneamento Rural (Prosar) anunciado, nesta quarta-feira (17), pela governadora Raquel Lyra (PSD). Serão investidos R$ 600 milhões no período de 7 anos para atender 101 municípios com água e sistema de esgotamento sanitário. Por serem áreas com poucos habitantes, não entram no projeto de concessão dos serviços da Compesa à iniciativa privada. Serão utilizadas seis unidades do Sisar que já fazem esse tipo de atendimento. Atualmente há cinco Sisar e outro está em construção. Mas uma sétima unidade está no planejamento para atender a todas as regiões.

A água é captada em adutoras ou barragens, sendo tratada no Sisar e levada a cada residência. Esse Sisar é uma iniciativa cooperada dos próprios moradores, que cuida do serviço e da cobrança das tarifas. De acordo com o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo, ficaria dispendioso para a Compesa manter equipes nessas áreas remotas e pouco habitadas.

Ao anunciar o Prosar, a governadora Raquel Lyra destacou o investimento com recursos do Banco Mundial para garantir água na torneira dos moradores. O programa faz parte do objetivo do Marco Regulatório do Saneamento, que estabelece o fornecimento de água para 99% da população e 90% de esgoto sanitário, até o ano de 2033.

“O Prosar vem junto com o programa Águas de Pernambuco. Nós já garantimos R$ 6 bilhões de investimentos que já estão em execução em Pernambuco inteiro. São soluções, obras grandes, obras miudinhas que acontecem em cada uma das regiões pernambucanas, mas que dão dignidade àqueles que moram na Zona Rural, que achavam que nunca seriam vistos e que agora são enxergados pelo Governo de Pernambuco”, ressaltou Raquel.

Na sua fala, a governadora admitiu ser constrangedor ouvir tantos pedidos e não poder atender nem carro-pipa de maneira satisfatória. “Não estamos pegando dinheiro para qualquer coisa, mas para atender às pessoas que têm o direito de ter água na torneira. A gente se acostumou a não ter água e o nosso povo a não pedir”, relatou Raquel Lyra, afirmando, em seguida, que há uma decisão política e recursos para mudar essa realidade.

Os R$ 600 milhões serão repassados pelo Banco Mundial, através de linha de crédito. Desse total, R$ 477 milhões serão aplicados em água e esgoto; mais de R$ 82 milhões no fortalecimento do acesso ao serviço e R$ 30 milhões em ações de gestão.

O Governo identificou 7.500 comunidades que têm até mil moradores, mas atualmente apenas 38 são atendidas por cinco unidades do Sisar distribuídas no interior de Pernambuco. Por isso a necessidade da ampliação do serviço nessa parceria com o Sisar.