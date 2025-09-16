Presidente da Alepe reage às declarações de Raquel Lyra e defende oposição

Em nota enviada à imprensa, o deputado disse que o atraso da gestão estadual vem desde o início, em 2023

Álvaro Porto (PSDB) é o atual presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A declaração da governadora Raquel Lyra (PSD) de que a oposição causou prejuízo ao andamento de projetos importantes devido à demora para aprovação do empréstimo de R$ 1,5 bilhão, gerou reação do presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), nesta terça-feira (16). Em nota enviada à imprensa, o deputado disse que o atraso da gestão estadual vem desde o início, em 2023. Raquel se referiu ao fato de a proposta ter levado 174 dias até chegar ao plenário, tendo sofrido alterações por iniciativa da oposição.

“O atual governo, como se sabe, vem terceirizando responsabilidades desde que assumiu. Já jogou culpa nas costas da gestão anterior e agora acusa a oposição. De proveitoso nessa narrativa só mesmo o fato de que Pernambuco precisa e espera, de verdade, que a gestão corra atrás do prejuízo. Afinal, depois de dois anos e quase nove meses, o que se vê é atraso, ineficiência e incapacidade de fazer até mesmo licitações. O Estado vive hoje entre anúncios e manchetes, enquanto o povo quer ação e entregas”, disse.

Na nota, Porto ressalta que o Legislativo já aprovou, entre 2023 e 2025, “a contratação de mais de R$ 10 bilhões em empréstimos”. No entanto, a gestão não ultrapassou a casa dos R$ 2,8 bilhões de recursos captados neste período. Quem está atravancando o desenvolvimento de Pernambuco? A oposição ou a gestão que, mesmo com crédito autorizado, não consegue o dinheiro?”, questiona o deputado.

Álvaro Porto afirma que a Assembleia vem cumprindo o papel de “fiscalizar e cobrar informações sobre a incapacidade de captação de recursos e, principalmente, sobre a aplicação do que foi conseguido”. “O Governo, convenientemente, prefere inflar o seu discurso, afirmando que existe uma ação deliberada da oposição para atrasar o crescimento do estado. Porém, o que acontece, na verdade, é que a oposição, usando a prerrogativa de fiscalizar, se recusa a dar carta branca para uma gestão que tem se revelado lenta e ineficaz”, afirma.

Na avaliação de Álvaro Porto, “construir um discurso de vitimização pode até encontrar aderência em alguns setores, mas a população que quer e precisa de bons serviços de saúde e segurança, por exemplo, não se impressiona com esta terceirização da responsabilidade”.

“As pessoas esperam ter suas necessidades atendidas. E para que isso aconteça com eficiência, lá na ponta, é dever de quem tem mandato zelar pela aplicação adequada do dinheiro público”, observa o deputado. “Como se vê, quem atrasa Pernambuco não é a Assembleia ou a oposição, que fazem o seu papel, inclusive aprovando tudo o que o governo envia. Quem emperra Pernambuco é o governo e sua inoperância”, completa.

O deputado ressalta que “Pernambuco não merece conviver com gestão que é movida a desculpas”. “Pelo que se viu, a recente tramitação do projeto que trata da autorização para contratação de R$ 1,5 bilhão, foi muito bem explorada pela gestão. O governo reforçou sua vitimização, que, felizmente, não passa de uma estratégia já esgotada para justificar suas limitações. Nossa expectativa é que, de fato, a gestão corra atrás do prejuízo e diga a que veio”, arrematou.