27 anos em cana
A condenação de Jair Bolsonaro (PL) por ser "líder da organização criminosa" da trama de golpe de estado já era esperada, apesar do voto destoante do ministro Luiz Fux.
Publicado: 12/09/2025 às 08:37
A pressão aumentará substancialmente sobre o Congresso Nacional para que o projeto da anistia a Bolsonaro e demais condenados seja pautado (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
