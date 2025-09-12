27 anos em cana

A condenação de Jair Bolsonaro (PL) por ser "líder da organização criminosa" da trama de golpe de estado já era esperada, apesar do voto destoante do ministro Luiz Fux.

A pressão aumentará substancialmente sobre o Congresso Nacional para que o projeto da anistia a Bolsonaro e demais condenados seja pautado (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

A condenação de Jair Bolsonaro (PL) por ser “líder da organização criminosa” da trama de golpe de estado já era esperada, apesar do voto destoante do ministro Luiz Fux