° / °
Blog Dantas Barreto

27 anos em cana

A condenação de Jair Bolsonaro (PL) por ser "líder da organização criminosa" da trama de golpe de estado já era esperada, apesar do voto destoante do ministro Luiz Fux.

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 12/09/2025 às 08:37

Seguir no Google News Seguir

A pressão aumentará substancialmente sobre o Congresso Nacional para que o projeto da anistia a Bolsonaro e demais condenados seja pautado/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

A pressão aumentará substancialmente sobre o Congresso Nacional para que o projeto da anistia a Bolsonaro e demais condenados seja pautado (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

A condenação de Jair Bolsonaro (PL) por ser “líder da organização criminosa” da trama de golpe de estado já era esperada, apesar do voto destoante do ministro Luiz Fux

Bolsonaro , política , stf
Mais de Blog Dantas Barreto

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP