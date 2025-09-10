Início atrasado
A oposição, com a bênção do presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), protelou a tramitação do pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão, mesmo sabendo que, quando chegasse ao plenário o projeto do Governo do Estado seria aprovado integralmente
Publicado: 10/09/2025 às 08:49
Governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) e vice-governadora Priscila Krause (PSD) (Foto: Miva Filho/Secom)
