Início atrasado

A oposição, com a bênção do presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), protelou a tramitação do pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão, mesmo sabendo que, quando chegasse ao plenário o projeto do Governo do Estado seria aprovado integralmente

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 10/09/2025 às 08:49

Governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) e vice-governadora Priscila Krause (PSD)/Foto: Miva Filho/Secom

Álvaro Porto , Governo de Pernambuco , Raquel Lyra
