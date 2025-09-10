Início atrasado

A oposição, com a bênção do presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), protelou a tramitação do pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão, mesmo sabendo que, quando chegasse ao plenário o projeto do Governo do Estado seria aprovado integralmente

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 10/09/2025 às 08:49