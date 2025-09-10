Instalação da CPI da Publicidade é anulada na Assembleia Legislativa devido erros do PSDB, MDB e PRD

Álvaro Porto (PSDB) decidiu anular a instalação do colegiado que ocorreu no dia 18 de agosto

Álvaro Porto determinou que o vice-presidente da Alepe, Rodrigo Farias (PSB), assinasse o ofício. Uma nova reunião será marcada para que sejam indicados os integrantes da CPI (Foto: Blog Dantas Barreto)

A estratégia utilizada pelas direções do PSDB, MDB e PRD, junto com o PSB, para garantir maioria da oposição na CPI da publicidade da Assembleia Legislativa, deu errado e o presidente da Casa, Álvaro Porto (PSDB), decidiu anular a instalação do colegiado que ocorreu no dia 18 de agosto.



