Instalação da CPI da Publicidade é anulada na Assembleia Legislativa devido erros do PSDB, MDB e PRD

Álvaro Porto (PSDB) decidiu anular a instalação do colegiado que ocorreu no dia 18 de agosto

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 10/09/2025 às 08:47

Álvaro Porto determinou que o vice-presidente da Alepe, Rodrigo Farias (PSB), assinasse o ofício. Uma nova reunião será marcada para que sejam indicados os integrantes da CPI/Foto: Blog Dantas Barreto

A estratégia utilizada pelas direções do PSDB, MDB e PRD, junto com o PSB, para garantir maioria da oposição na CPI da publicidade da Assembleia Legislativa, deu errado e o presidente da Casa, Álvaro Porto (PSDB), decidiu anular a instalação do colegiado que ocorreu no dia 18 de agosto.

 


 

Alepe , CPI , PSB
