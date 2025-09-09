Empréstimo de R$ 1,5 bi será votado nesta terça na Alepe

O pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão que Governo de Pernambuco quer contratar estará na pauta do plenário da Assembleia Legislativa desta terça-feira (9)

O pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão que Governo de Pernambuco quer contratar estará na pauta do plenário da Assembleia Legislativa, dessa terça-feira (9), por determinação do presidente Álvaro Porto (PSDB). No entanto, será analisado o projeto substitutivo, que teve como relator o deputado Waldemar Borges (MDB), que modificou a proposta original. Como a base governista tem maioria, já teve início a articulação para os aliados estarem presentes a fim de reprovarem o substitutivo. Em seguida ser pedido destaque para o projeto do Governo ser votado e aprovado.