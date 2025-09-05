Blog Dantas Barreto
Loteria é a opção
Prefeituras de todo o Brasil estão recorrendo às loterias municipais com o intuito de aumentar as suas arrecadações e garantir recursos para aplicar, principalmente, na saúde, educação e assistência social
Publicado: 05/09/2025 às 09:10
Prefeito de Limoeiro, Orlando Jorge (Podemos) (Foto: Reprodução)
Prefeituras de todo o Brasil estão recorrendo às loterias municipais com o intuito de aumentar as suas arrecadações e garantir recursos para aplicar, principalmente, na saúde, educação e assistência social.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes