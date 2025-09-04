Raquel Lyra: "Juntos, Governo e PF vão seguir combatendo o crime organizado"

A segurança pública tem sido destaque na agenda da governadora (Miva Filho/Secom)

A área da segurança pública ganhou destaque na agenda da governadora Raquel Lyra (PSD), nesta quinta-feira (4). A principal foi a que firmou parceria com a Polícia Federal para combater o crime organizado no território pernambucano e nas divisas com outros estados. Para isso, será instalada uma Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) no município de Petrolina.

De acordo com a proposta, o trabalho integrado permitirá a ampliação de investigações, otimizar recursos e fortalecer a cooperação entre as forças policiais. A FICCO e um projeto do Governo Federal e, em Pernambuco, reúne as polícias Federal, Civil, Militar, Penal e Rodoviária Federal.

“Juntos, Governo e PF vão seguir combatendo o crime organizado, movimento que já se mostra muito eficaz por aqui. Ninguém faz nada sozinho, por isso quero agradecer à PF e parabenizar o nosso time da Secretaria de Defesa Social pela iniciativa”, disse a governadora Raquel Lyra.



Polícia Científica

Hoje, também, foi publicado o edital de convocação para matrícula no Curso de Formação Profissional dos aprovados no concurso da Polícia Científica do Estado, realizado em 2024. Os 226 candidatos estão sendo chamados para a etapa final do certame, que representa o ingresso efetivo na carreira. Com essa etapa, todos os aprovados no concurso, que disponibilizou mais de 7 mil vagas para a segurança pública, estão sendo convocados.

“Esses homens e mulheres, futuros policiais científicos, serão preparados para atuar em cada recanto desse Estado, tanto nos complexos policiais que já existem quanto nos muitos outros que vamos construir, como é o caso de Garanhuns, Serra Talhada, Petrolina, Ouricuri e Floresta, por exemplo”, ressaltou Raquel.



Bombeiros

A agenda da segurança pública foi encerrada no município de Abreu e Lima, onde a governadora inaugurou, nesta quinta-feira (4), o novo Centro de Treinamento de Salvamento em Altura do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. O investimento foi de R$ 15 milhões para oferecer melhores condições para o aprimoramento técnico em situações de resgate em locais elevados e de difícil acesso.