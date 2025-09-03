Gleisi Hoffmann sobre saída do União e PP do governo: "Ninguém é obrigado a ficar"

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, declarou nesta terça-feira (2/9) que respeita a decisão do União Brasil e do PP para deixar o governo. Gleisi pontuou que "ninguém é obrigado a ficar".

Ministra de Secretaria de Relações Institucionais do Brasil, Gleisi Hoffmann (Foto: Jose Cruz/Agência Brasil)

