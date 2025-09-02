Blog Dantas Barreto
Mendonça: UB fora!
A Executiva Nacional do União Brasil pretende se reunir para tratar sobre o possível desembarque do Governo Lula, porém as opiniões são divididas, conforme admite o deputado federal Mendonça Filho
Publicado: 02/09/2025 às 08:47
Deputado federal Mendonça Filho (Foto: Blog Dantas Barreto)
