Mendonça: UB fora!

A Executiva Nacional do União Brasil pretende se reunir para tratar sobre o possível desembarque do Governo Lula, porém as opiniões são divididas, conforme admite o deputado federal Mendonça Filho

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 02/09/2025 às 08:47

Deputado federal Mendonça Filho/Foto: Blog Dantas Barreto

Lula , mendonça filho , política
