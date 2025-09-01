BLOG DANTAS BARRETO

"Traz algumas implicações políticas'', diz Hugo Motta sobre julgamento de Bolsonaro

O presidente da Câmara Federal, Hugo Motta (Republicanos-PB), admitiu, nesta segunda-feira (1), que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que iniciará amanhã no Supremo Tribunal Federal (STF), mexe com o cenário político brasileiro

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 01/09/2025 às 11:47