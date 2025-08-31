° / °

Orçamento da União de 2026 prevê rombo fiscal efetivo de R$ 23,3 bilhões

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2026 vai fechar o ano com as contas públicas no vermelho

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 31/08/2025 às 09:52

Palácio do Planalto/Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Palácio do Planalto (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2026, apresentado, na noite desta sexta-feira (29/8), por técnicos da equipe econômica vai fechar o ano com as contas públicas no vermelho em R$ 23,3 bilhões, o equivalente a 0,17% do Produto Interno Bruto (PIB), mesmo criando várias receitas extras.

