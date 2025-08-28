Desembargadora do TJPE devolve liderança do PSDB a Diogo Moraes. Débora sofre derrota

Diogo Moraes e Débora Almeida (Melissa Fernandes/ Rafael Vieira / DP Foto)

O deputado estadual Diogo Moraes voltou a ser líder da bancada do PSDB, na Assembleia Legislativa, por decisão da desembargadora do TJPE, Valéria Bezerra Pereira Wanderley, nesta quinta-feira (28). O agravo de instrumento ingressado pela Comissão Interventora derrubou a decisão do juiz da 16ª Vara Cível, Jorge Fernando Ribeiro, que decidiu em favor da deputada Débora Almeida.

O agravo chegou ao TJPE, na quarta-feira passada (26), e tramitou em segredo de justiça. Débora chegou a verificar no sistema do Tribunal se tinha algum processo tramitando contra o PSDB, porém a informação era de “nada consta” porque a agravo era em favor do partido.