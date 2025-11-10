Secretário afirma que Pernambuco vai brigar pelo 1º lugar em investimentos no N/NE, em 2026

Secretário de Planejamento e Gestão, Fabrício Ferraz (Blog Dantas Barreto )

Durante a audiência pública realizada na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (11), o secretário de Planejamento e Gestão, Fabrício Marques, garantiu que Pernambuco brigará pelo primeiro lugar em investimentos com a Bahia. De acordo com os cálculos do Governo, neste ano, já foram R$ 4,5 bilhões e, em 2026, serão investidos R$ 7,9 bilhões.

Fabrício participou da audiência para detalhar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e o Plano Plurianual 2024-2027. Da oposição estava apenas o presidente da Comissão de Finanças, Antônio Coelho (UB), que não fez questionamentos ao secretário. Também participaram os deputados Socorro Pimentel (UB), Henrique Queiroz Filho (PP), João de Nadegi (PV) e Luciano Duque (SD), todos governistas.

Na apresentação, o secretário disse que, nos últimos 12 meses, foram investidos em Pernambuco R$ 4,5 bilhões, superando o Ceará. O Estado ficou atrás da Bahia e do Pará. A expectativa de Marques é que 2025 termine com mais de R$ 5 bilhões.

“O Ceará investiu mais que Pernambuco ano passado. O Governo do Estado fez um esforço enorme e investimos quase o mesmo volume de que o Ceará. Mas, neste ano, a gente já supera o investimento do Ceará. Além disso, a partir de agora, certamente ter um nível de investimento em torno de 10% do orçamento. Um ponto muito importante é tirar esse atraso em termos de infraestrutura. Então, esses R$ 7,9 bilhões que estão no orçamento de 2026 representam mais de 13% ou 14% da receita corrente líquida do Estado, o que é um indicador importante”, ressaltou Fabrício Marques.

De acordo com o secretário de Planejamento, “são de projetos de grande parte que já foram iniciados ou que serão iniciados agora nos meses de novembro e dezembro, como o Arco Metropolitano, que iniciará agora e que está muito próximo de lançar a duplicação da BR-232”.

“A gente espera fechar 2025 como um dos estados com maior nível de investimento público no Brasil, em termos per capita. Vamos estar no top 5. Esperamos acompanhar estados como a Bahia, que é maior que o nosso, mas, a partir de agora, temos condições de realizar investimentos acima de 10% do orçamento, ano a ano, por um período muito longo”, destacou Fabrício Marques.

O orçamento previsto para 2026 é de R$ 60,4 bilhões, sendo R$ 48,6 de receita corrente líquida. As maiores despesas serão com pessoal (47,5%), custeio e programas do Estado (33,61%), investimentos e inversões (13,7%) e serviço da dívida (4,94%).