° / °
Blogs
BLOG DANTAS BARRETO

"Não dá pra cravar"

Segundo secretário da Câmara dos Deputados, Lula da Fonte (PP) considera ser necessário resolver logo a questão que envolve aqueles que participaram da trama golpista. O tamanho das penas aos condenados e a previsão para os que são réus continuam gerando impasses

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 25/10/2025 às 10:14

Seguir no Google News Seguir

Deputado Lula da Fonte (PP-PE)/Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Deputado Lula da Fonte (PP-PE) (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

Segundo secretário da Câmara dos Deputados, Lula da Fonte (PP) considera ser necessário resolver logo a questão que envolve aqueles que participaram da trama golpista. O tamanho das penas aos condenados e a previsão para os que são réus continuam gerando impasses no Congresso Nacional.

Lula da Fonte
Mais de Blogs

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X