"Não dá pra cravar"
Publicado: 25/10/2025 às 10:14
Deputado Lula da Fonte (PP-PE) (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
Segundo secretário da Câmara dos Deputados, Lula da Fonte (PP) considera ser necessário resolver logo a questão que envolve aqueles que participaram da trama golpista. O tamanho das penas aos condenados e a previsão para os que são réus continuam gerando impasses no Congresso Nacional.