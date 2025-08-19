Blogs
BLOG DANTAS BARRETO
Empréstimo de R$ 1,5 bilhão do governo Raquel é aprovado na CCLJ, mas projeto é modificado
O relatório do deputado Waldemar Borges (MDB) foi aprovado por maioria na CCLJ da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (19), estabelecendo que o empréstimo de R$ 1,5 bilhão, solicitado pelo Governo do Estado, possa ser contraído
Publicado: 19/08/2025 às 12:29
Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Alepe (Blog Dantas Barreto)
O relatório do deputado Waldemar Borges (MDB) foi aprovado por maioria na CCLJ da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (19), estabelecendo que o empréstimo de R$ 1,5 bilhão, solicitado pelo Governo do Estado, possa ser contraído.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes