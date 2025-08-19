Empréstimo de R$ 1,5 bilhão do governo Raquel é aprovado na CCLJ, mas projeto é modificado

O relatório do deputado Waldemar Borges (MDB) foi aprovado por maioria na CCLJ da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (19), estabelecendo que o empréstimo de R$ 1,5 bilhão, solicitado pelo Governo do Estado, possa ser contraído

Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Alepe (Blog Dantas Barreto)

