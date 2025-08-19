Deputado Diogo Moraes é o presidente da CPI na Alepe. Governistas se retiram da votação

Deputado Diogo Moraes (PSDB) (Foto: Melissa Fernandes/DP)

O deputado Diogo Moraes (PSDB) foi eleito por 5 votos. Houve três ausências e uma abstenção como presidente da CPI da publicidade. Os representantes do Governo do Estado se ausentaram da votação. João Paulo (PT) permaneceu na reunião e disse ter ficado decepcionado com a condução feita pela deputada Dani Portela (Psol), que conduziu a instalação da CPI por ter apresentado o pedido.

Diogo Moraes foi candidato único, num acordo feito com os demais integrantes da oposição. A sua candidatura foi questionada pelos governistas, sob o argumento de consta como filiado ao PSB, no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Antônio Coelho (UB) foi eleito vice-presidente por 5 votos e também foram mantidas as três ausências e uma abstenção. Coelho não teve concorrente.

O relator é Waldemar Borges (MDB), com os mesmos placares.