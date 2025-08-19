Deputados Diogo Moraes, Waldemar Borges e Júnior Matuto continuam no PSB, conforme consta no TSE

Os deputados governistas aproveitaram a instalação da CPI da publicidade na Alepe para revelar que Diogo Moraes, Waldemar Borges e Júnior matuto continuam filiados ao PSB

Os deputados governistas aproveitaram a instalação da CPI da publicidade na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (19),para revelar que Diogo Moraes, Waldemar Borges e Júnior matuto continuam filiados ao PSB, portanto seria um ato ilegal estarem ocupando as funções como representantes do PSDB, MDB e PRD.

O questionamento foi feito por Wanderson Florêncio (UB). As filiações dos três parlamentares foram anunciadas ontem, porém no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda constam como socialistas e o prazo para estarem oficialmente filiados é de 12 a 15 dias.

De acordo com os governistas, os três podem ter até assinado as fichas dos partidos, mas não os representam oficialmente. A manobra feita ontem por parte da oposição, visou esvaziar o blocão do governo na Assembleia Legislativa, pois PSDB, MDB e PRD tiveram que sair porque Diogo, Waldemar e Matuto teriam assumido as lideranças das bancadas por determinação dos diretórios estaduais. Por conta disso a oposição passou a contar com cinco integrantes da CPI enquanto os aliados do governo ficaram com quatro vagas.

A instalação da comissão de investigação é presidida pala deputada Dani Portela (Psol), por ser a autora do pedido.