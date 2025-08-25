Blogs
GIRO BLOG
Vozes novas prevalecem na entrega de Kikitos de Gramado
Discursos carregados de emoção e filmes fazendo história movimentaram a Serra Gaúcha nesse último fim de semana, finalizando a 53ª edição do Festival de Gramado com o costumeiro clima de festa do audiovisual brasileiro do tradicional evento do cinema.
Publicado: 25/08/2025 às 12:00
Bella Campos é uma das protagonistas do thriller de ação (Divulgação)
Discursos carregados de emoção e filmes fazendo história movimentaram a Serra Gaúcha nesse último fim de semana, finalizando a 53ª edição do Festival de Gramado com o costumeiro clima de festa do audiovisual brasileiro do tradicional evento do cinema.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes