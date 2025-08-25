° / °

Blogs
GIRO BLOG

Vozes novas prevalecem na entrega de Kikitos de Gramado

Discursos carregados de emoção e filmes fazendo história movimentaram a Serra Gaúcha nesse último fim de semana, finalizando a 53ª edição do Festival de Gramado com o costumeiro clima de festa do audiovisual brasileiro do tradicional evento do cinema.

Giro Blog

Publicado: 25/08/2025 às 12:00

Seguir no Google News Seguir

Bella Campos é uma das protagonistas do thriller de ação/Divulgação

Bella Campos é uma das protagonistas do thriller de ação (Divulgação)

Discursos carregados de emoção e filmes fazendo história movimentaram a Serra Gaúcha nesse último fim de semana, finalizando a 53ª edição do Festival de Gramado com o costumeiro clima de festa do audiovisual brasileiro do tradicional evento do cinema.

Cinema , de , gramado , kikitos
Mais de Blogs

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP