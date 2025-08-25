Vozes novas prevalecem na entrega de Kikitos de Gramado

Discursos carregados de emoção e filmes fazendo história movimentaram a Serra Gaúcha nesse último fim de semana, finalizando a 53ª edição do Festival de Gramado com o costumeiro clima de festa do audiovisual brasileiro do tradicional evento do cinema.

Bella Campos é uma das protagonistas do thriller de ação (Divulgação)

Discursos carregados de emoção e filmes fazendo história movimentaram a Serra Gaúcha nesse último fim de semana, finalizando a 53ª edição do Festival de Gramado com o costumeiro clima de festa do audiovisual brasileiro do tradicional evento do cinema.